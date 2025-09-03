Bahçede çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören ev sahiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

