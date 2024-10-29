Bahçede görülen yılan paniğe neden oldu

Cengizhan Mahallesi, Aydın Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine giren yılan ev sakinleri tarafından fark edilince, ilçe belediyesi aranarak yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede bahçede bulunan yılanı yakaladılar. Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan, itfaiye görevlileri tarafından bahçeden alınarak doğal yaşam alına bırakıldı.