Bahçede oynarken fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde oynarken fenalaşan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde yaşayan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken rahatsızlandı.



Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.