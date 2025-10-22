Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı

Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde Suriye uyruklu Amel A. (25) ve Muhammed A. (27) çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü.

Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek yanık ünitesinde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.