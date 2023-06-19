Bahçedeki çadırı görünce ağır hasarlı raporu verdiler

Dilekçenin işleme alınmasının ardından yapı denetim uzmanları eve gelerek inceleme yapmak istedi. Habersiz adrese gelen ekipler, evde kimseyi bulamadı. Evin önündeki çadırları da gören ekipler, dışarıdan yaptıkları incelemenin ardından eve ağır hasarlı raporu verdi.



HER YOLU DENEDİLER



Bunun üzerine defalarca kez AFAD'a ve ilgili kurumlara başvuran Yıldız ailesi, girişimlerinden bir netice alamadı. Sistemde apartmanın bir müddet sonra ağır hasarlı gözüktüğünü ileri süren bina sahibi Sadık Yıldız'ın oğlu Muhsin Yıldız, itiraz dilekçesi hazırlayıp, ilgili kurumlara durumu bildirdi.

Hazırlanan dilekçelere rağmen bir sonuç elde edemeyen Yıldız ailesi, 2 sefer ise sulh hukuk mahkmesine dilekçe verdi. Her seferinde mahkemeden de ret cevabı alan aile, son olarak idare mahkemesine başvurdu.



Binalarında sadece ufak çatlaklar olduğunu söyleyen aile üyeleri, bir an önce hatanın düzeltilmesini istiyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun