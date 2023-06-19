Bahçedeki çadırı görünce ağır hasarlı raporu verdiler

Gaziantep'te az hasarlı olduğu belirtilen eve ağır hasarlı raporu verildiği iddia edildi.
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep’te binlerce yapı için acil yıkım kararı verildi.
İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, Şehit Osman Göğebakan Sokağı'ndaki 3 katlı Yıldız Apartmanı'nda yaşayan vatandaşın başına ilginç bir olay geldi.
Sadık Yıldız isimli vatandaş, az hasarlı görünen evinin bulunduğu adresteki yanlışın düzeltilmesi için AFAD kriz merkezine müracaat etti.
DERDİNİ ANLATAMADI
Burada derdini anlatmaya çalışan Sadık Yıldız, yanlış anlaşıldı. Evindeki hasara itiraz ettiği düşünülen Sadık Yıldız'a bir dilekçe örneği verilerek, imzalattırıldı.
Dilekçenin işleme alınmasının ardından yapı denetim uzmanları eve gelerek inceleme yapmak istedi. Habersiz adrese gelen ekipler, evde kimseyi bulamadı. Evin önündeki çadırları da gören ekipler, dışarıdan yaptıkları incelemenin ardından eve ağır hasarlı raporu verdi.
HER YOLU DENEDİLER
Bunun üzerine defalarca kez AFAD'a ve ilgili kurumlara başvuran Yıldız ailesi, girişimlerinden bir netice alamadı. Sistemde apartmanın bir müddet sonra ağır hasarlı gözüktüğünü ileri süren bina sahibi Sadık Yıldız'ın oğlu Muhsin Yıldız, itiraz dilekçesi hazırlayıp, ilgili kurumlara durumu bildirdi.
Hazırlanan dilekçelere rağmen bir sonuç elde edemeyen Yıldız ailesi, 2 sefer ise sulh hukuk mahkmesine dilekçe verdi. Her seferinde mahkemeden de ret cevabı alan aile, son olarak idare mahkemesine başvurdu.
Binalarında sadece ufak çatlaklar olduğunu söyleyen aile üyeleri, bir an önce hatanın düzeltilmesini istiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gaziantep
- Gündem
- Haber