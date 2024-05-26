Bahçedeki foseptiğe düşen kadın yaşamını yitirdi

Bartın'da evlerinin bahçesindeki foseptiğe düşen 63 yaşındaki Hacer Aktaş hayatını kaybetti.

Bahçedeki foseptiğe düşen kadın yaşamını yitirdi

'da Köyyeri köyünde, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın (63) geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi.

Akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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