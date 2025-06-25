Bahçedeki kavga saldırıya dönüştü: İlahi'ye hortumla saldırdı
Antalya'da komşular arasında bahçeye bırakılan hortum nedeniyle kavga çıktı. İlahi Özdemir isimli genç kız, avukat komşusu S.Ö. tarafından hortumla dövüldü.
Antalya'da komşular hortum nedeniyle kavga etti. Taraflardan biri, diğerine hortumla saldırdı.
Olay, 20 Haziran Cuma günü Kumluca'daki bir sitede meydana geldi.
Site bahçesindeki otopark alanının paylaşımından dolayı geçmişte aralarında husumet bulunan iki komşu, bahçedeki hortumun kullanımından dolayı tartıştı.
İddiaya göre; E.A.Ö., komşusu Zeynep Özdemir'den kullandığı hortumu bahçede bırakmaması yönünde uyarıda bulundu.
İkili arasındaki tartışmanın ardından E.A.Ö.'nün eşi, avukat S.Ö., bahçeye gelerek komşularına saldırdı.
Bu sırada Özdemir ailesinin kızları İlahi Özdemir, komşu S.Ö. ile tartıştı.
S.Ö., bahçe hortumuyla İlahi Özdemir'in koluna ve başına vurdu.
Diğer komşuların müdahalesiyle kavga sona erdi.
JANDARMAYA ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Kavga sonrası Özdemir ailesi, jandarmaya şikayette bulundu.
İlahi Özdemir de sağlık kurumuna başvurup, kolundaki doku zedelenmesi ve eziklerin tedavisini yaptırdı.
Kolu alçıyla sarılan İlahi Özdemir, darp raporu aldı.
"MESLEK HAYATIMA MAL OLACAKTI"
İlahi Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Alkollüydü önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu.
Kendisi ve oğlu darbetti. Babama oğluyla birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı.
Babam darbetmedi, küfreti. Onlar bize her şeyi yaptı.
Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum. Pilotaj eğitimi alıyorum. Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı."
"BU SANA SON UYARIM"
Baba Levent Özdemir ile aynı kişiyle aralarında üç yıl önce de otopark alanının paylaşımı konusunda bir tartışma yaşandığını anlattı.
Komşusu E.A.Ö.'nün eşini "Zeynep hortum bir daha burada olmayacak. Bu sana son uyarım." diyerek tehdit ettiğini iddia eden Levent Özdemir, olayı şöyle anlattı:
"Mutfaktan çıktım, 'Sen neden böyle konuşuyorsun. Ben senle bu konuda anlaşamıyorum. Eşinle konuşayım. Olmazsa baban ile konuşayım' dedi.
Evimin yanından ayrılırken, 'Senin başına iş açacağım' diye tehdit etti. S.Ö., 'İn aşağıya, ben avukatım. Müvekkillerimin kim olduğumu biliyor musun? Seni yok ederim' sözleriyle tehdit etti. Saldırıda bulundu.
Bahçe sulama hortumu ile kızımın koluna ve kafasına vurdu. Avukat kimliğini kullanarak yaptığı terbiyesizliklerin acısını başka insanlara da yaşatmamak adına olayı adli makamlara taşıdım."
Genç kız saldırıyla suçlanan S.Ö. ise komşular arasında yaşanmış küçük bir olay olduğunu ve konuşulmaması gerektiğini söyledi.
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