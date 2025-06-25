Bahçedeki kavga saldırıya dönüştü: İlahi'ye hortumla saldırdı

Site bahçesindeki otopark alanının paylaşımından dolayı geçmişte aralarında husumet bulunan iki komşu, bahçedeki hortumun kullanımından dolayı tartıştı.

Antalya'da komşular hortum nedeniyle kavga etti. Taraflardan biri, diğerine hortumla saldırdı.

İlahi Özdemir de sağlık kurumuna başvurup, kolundaki doku zedelenmesi ve eziklerin tedavisini yaptırdı.

Bu sırada Özdemir ailesinin kızları İlahi Özdemir, komşu S.Ö. ile tartıştı.

"MESLEK HAYATIMA MAL OLACAKTI"

İlahi Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Alkollüydü önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu.

Kendisi ve oğlu darbetti. Babama oğluyla birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı.

Babam darbetmedi, küfreti. Onlar bize her şeyi yaptı.

Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum. Pilotaj eğitimi alıyorum. Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı."