Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi

Kocaeli İzmit'te Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu’nda sabah saatlerinde bahçedeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrik yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, prefabrik yapıda kullanılan izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de okuldaki öğrencilerin tahliyesini sağladı. Okul, duman ile dolarken, eğitime bir gün ara verildi. Öğrencilerin dumandan etkilenmediği belirtildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.