Bahçedeki köpeği alıp kaçtı

Yenimahalle’de hırsızlık meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi. Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü.

Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.