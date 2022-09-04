Bahçeli: 2023 adayımız belli, kararımız net

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin ilk seçim mitingini Sivas'ta yapıyor. Bahçeli, "2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 04.09.2022 - 17:11 | Son Güncelleme : 04.09.2022 - 17:21

Bahçeli: 2023 adayımız belli, kararımız net


MHP Genel Başkanı , Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuşuyor.

Partisinin ilk mitinginde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız. Cumhur İttifakı oldukça 'nin batışı hayaldır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Erdoğan'ın tekrar açık ara farkla seçilmesidir. 

Kılıçdaroğlu, vatandaşları borçları ödemeyin diyerek iç isyana oynuyor. Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Diğer zillet ortaklarından itiraz duyulmuyor. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermek zorundadırlar. Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayanların 'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi? 

"ENFLASYON CANAVARININ BAŞI EZİLECEK"

Ekonomiden şikayet ediyorlar. Battık bittik masalıyla avunuyorlar. Fakat ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar. Enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak. 

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