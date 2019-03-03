MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
"Çizgimiz bellidir, siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı karededir."
Bahçeli: 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.