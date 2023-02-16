Bahçeli: Afet illerinden birer evladımızın sorumluluğunu üstlenmeye hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli Vakfı aracılığıyla depremin vurduğu 10 ilden birer çocuğun beslenme, eğitim gibi temel ihtiyaçları ile iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devletin ve milletin el ele verip, muazzam dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilediğine dikkat çeken Bahçeli, "Türkiye tek sestir, tek yürektir. Fedakarlıkla kurulan gönül köprüleri üzerinden kardeşliğimizin bereket ve nimet konvoyları sürekli hareket halindedir ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Ne kadar gururlansak yetersizdir. Her zorluğun bir kolayı vardır ve tedavüldedir." dedi.

"İLLERİMİZDEN BİRER EVLADIMIZ VAKFIMIZA EMANET"

Bahçeli, ikiz deprem sonrası 283 binden fazla ailenin, refakatçisi olmayan afetzede çocuklara koruyucu aile olmak amacıyla devreye girdiğine işaret etti.

"Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, 'Büyük Felaketin Mucize Çocuklarına' sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu yaş gurubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız. Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah’a, sonra da vakfımıza emanettir. Çocuklarımız gelecektir. Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün bugündür."