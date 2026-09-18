Bahçeli: Ahilik en güçlü rehber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Ahilik Haftası dolayısıyla yazı açıklama yaptı.

Bahçeli, ahilik sisteminin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun ruhunu dokuyan, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen bir medeniyet projesi olduğunu dile getirdi.

Ahiliği; Asya’dan Anadolu’ya akın eden insanların topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyo-ekonomik model olarak açıklayan Bahçeli, "Ahi Evran’ın öncülüğünde kurumsallaşan bu yapı; Bizans loncalarının patron odaklı, katı hiyerarşik anlayışına adeta tarihi bir yanıt vermiştir. Ne demiştir Ahilik? Üretici ile tüketici, sermaye ile iş gücü, halk ile devlet çatışmak zorunda değildir! Aksine Ahilik; insanı, doğayı ve emeği merkeze alarak sürdürülebilir bir toplumsal dengenin, eşsiz bir sosyal güvenlik mekanizmasının adı olmuştur." dedi.

MHP lideri ahilik sisteminde eğitimin sadece tezgâh başında bitmeyeceğini de vurgulayıp yaşam boyu süren bir olgunlaşma yolculuğu olduğunu dile getirdi.

“AHİLİK EN GÜÇLÜ REHBER”

Ahilik sisteminin Sanayi Devrimi'nin ucuz seri üretimi, 1838 Baltalimanı gibi kapitülasyon antlaşmaları ve zamanla yaşanan içsel problemler karşısında kan kaybettiği sözlerine ekleyen Bahçeli, "Fakat Ahiliğin bıraktığı mirası sadece tarih sayfalarına gömemeyiz. Ahilik; sadece metai değer veya sermaye birikimi üreten değil, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı Ahilik, tarihten yükselen en güçlü, en işlevsel rehberdir. " dedi.

Bahçeli; sadece geçmişi yâd etmekle kalmamalı, ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.