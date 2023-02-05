Bahçeli: Altılı masa ortadan çatlamıştır

Partisinin Tekirdağ'daki mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları üzerinden muhalefeti hedef aldı.



Bahçeli, ''Açıkça görülüyor ki altılı masa ortadan çatlamıştır, her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma masaya hakim olmuştur. Altılı masa henüz kendi arasında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan mahrumdur.'' dedi.



Altılı masanın 30 Ocak'ta açıkladığı ''Ortak Mutabakat Metni''ni de eleştiren Devlet Bahçeli, ''FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır, PKK'ya açık çek vardır. HDP'ye güvence, söz, selam vardır, uzatılmış kirli eller vardır.'' diye konuştu.



Güvenlik gerekçesiyle 9 ülkenin konsolosluklarını kapatmasına da tepki gösteren Bahçeli'nin hedefinde ABD vardı.



MHP lideri şöyle konuştu:

Aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Bu ülkeler ne biliyorsa hangi bilgi ve istihbaratlara sahiplerse Türk devletinin yetkili birimleriyle derhal paylaşmak durumundadır.''

