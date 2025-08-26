Bahçeli: Altın fırsat heba edilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine değinerek "Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir." dedi.



"Altın fırsatın" heba edilmemesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir." ifadelerini kullandı.



MHP lideri, "Terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

