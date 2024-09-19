Bahçeli: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." açıklamasıyla başlayan yeni anayasa tartışmalarına değindi.

"Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir." diyen Bahçeli, "Anayasa'nın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız." ifadesini kullandı.

"STRATEJİK AKILLA ÇALIŞACAĞIZ"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizi zora sokan meseleler ayrıca aziz milletimizi doğrudan ilgilendiren sıcak gelişmeler ana hatlarıyla masaya yatırılmıştır. Partimizin saha çalışmaları değerlendirilmiştir. Vatan ve millet mücadelemiz sürdürülecektir. Stratejik akılla çalışacağız.

"İŞİMİZ ÇOK, YOLUMUZ ÇETİN, YÜKÜMÜZ AĞIRDIR"



İşimiz çok yolumuz çetin yükümüz ağırdır. MHP milletimizin tamamını kucaklamaya ayrımcılığı çiğneyip geçmeye azimli inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı mimarisini başarmakla mükelleftir.

"KUMPAS ŞİDDETLENMİŞ, KUNDAKÇILAR ÇOĞALMIŞTIR"

Kumpas şiddetlenmiş kundakçılar çoğalmıştır. Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır. Türkiye'nin önünü kestirmeyiz.

"MASKELİ BALO SOYTARILARINA TESLİM EDİLECEK BİR ÜLKE YOK"

Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarının eline, emeline teslim edilecek bir ülke yoktur. Fitne odaklarıyla hesaplaşacağız. Şer odaklarına teslim edilecek bir vatanımız yoktur.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Terörle mücadelede yaralanan, malul gazi kabul edilmeyen kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz gazilere tanınan haklardan ne yazık ki istifade edememiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır.

"GAZİLİĞİN YÜZDELİK DERECESİ, ORANI OLMAZ"

Hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır. Gaziliğin yüzdelik derecesi, oranı olmaz. Kahramanların hak mahrumiyeti yaşaması kabul edilemez.

"MALAZGİRT'TEN BU YANA KAPANMAMIŞ HESAPLAR VARDIR"

Malazgirt'ten bu yana kapanmamış hesaplar vardır. Bugün yaşanan ne varsa dünün sonucudur. Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi kızımıza Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum.

İSRAİL'İN SİBER SALDIRISI: ARTIK HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİLDİR

Lübnan'da aşanan dijital saldırı tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Cep telefonları bile risklidir. Artık hiçbir yer güvenlik değildir hiçbir şey de eskisi gibi olamayacaktır. Haritaların yeni baştan çizilmesi amacıyla sıcak çatışmanın refakat ettiği cinnet mesaisi yoğunlaşmıştır.



SİYASETTE KILIÇLI YEMİN POLEMİĞİ

Aziz Atatürk etrafında palazlanan söz düelloları, etnik ve mezhebi kışkırtmalar, küresel güçlere ümit bağlayan muhalefet partilerinin geçim kapısı haline gelmiştir. Son zamanlarda yaşananlar kesinlikle normal değildir. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI AKIL TUTULMASI

CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞMASI

MHP'ye Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili yoklama yapmak teste tutmak hiç kimsenin hakkı haddi değildir.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİNE ŞAŞI BAKANLAR BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"



Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir, muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları yoktur. MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımcı bir anayasa hazırlığı için yapıcı tutumunu korumaktadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız.

NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Narin'i hunharca katlettiler. Sabilere kıyanlar en ağır bedelleri ödemeli. Değerler sistemimizi lekeyenler art niyetlidir. Kamuoyu zamanında bilgilendirilmelidir. Aile kurumu ile ilgili endişelerimizin varlığı bilinen bir husustur. Tehlike boyutlar kazanan şiddet ateşi söndürülmeli."

