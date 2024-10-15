MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Anayasa'nın 3'üncü maddesi ile ilgili sözlerine nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a isim vermeden tepki gösterdi.

Bahçeli, "Anayasa'nın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın dışındadır. İlk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve birlik simgesidir. Devletin milleti Türk milletidir. Buna izin veremeyiz mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. Anayasa'nın ilk dört maddesi ile meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ANAYASA'NIN 3. MADDESİ NEDİR?

Değiştirilemez maddeler arasında yer alan Anayasa'nın 3. maddesi şöyle:

"Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

"İSRAİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞTÜ"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail bir terör örgütüne dönüştü. Birleşmiş Milletler (BM) korkaktır, kahredici bir sessizliğe gömülmüştür. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular adalet önünde cezalandırılmalı. İsrail'e karşı ortak direniş hattı kurulmalıdır. Savaşın galibi yoktur. İsrail'in Ortadoğu'da tarihi bir hezimete mahkum olması kaçınılmazdır. Filistin Devleti mutlaka tanınmalıdır. İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün dışında bir yol bulunmamaktadır.

"DEVLET MİLLETTİR, MİLLET DEVLETTİR"

Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet ülkesi ve milleti ile bir bütündür. Coğrafyamız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkar.



"BİR DAHA TOPRAKLARIMIZDA MÜSTEVLİ ÇİZMESİ GÖRMEYE TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Bir daha topraklarımızda müstevli çizmesi görmeye tahammül etmiyoruz, etmeyeceğiz. Birlik duygusunun çürümesine karşı duruyoruz, duracağız. Terörle siyaset arasında bağ yoktur.



"DEM PARTİ TAHRİK ORTAMINI KAMÇILAMAKTAN UZAK DURMALI"

DEM Parti'nin aklına başına alması uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür. Türk Kürt kardeştir araya giren kim varsa kamburduk kanser hücresidir kahrolmaya mahkumdur.

"DEVLETİN TERÖRLE MASAYA OTURMASINI HİÇ KİMSE BEKLEMESİN"

Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet, terör örgütüyle müzakere etmez. CHP cevap versin 4 parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız açıklayın da görelim. Cesaretiniz varsa ifade ve itiraf edin.



"ELİMİ VATAN VE DEVLET İÇİN UZATTIM"



Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir, Türkiye'de birleşelim tebliğidir. Elimi vatan ve devlet için uzattığımı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Elimizi bir süreç için değil kardeşlik için uzatırız.

"GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

Hakkari de bizim Edirne de bizim, İzmir de bizim Şırnak da bizim. Gün birleşme, dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

"1982 ANAYASASI RAF ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR"

1982 Anayasası raf ömrünü doldurmuştur. Yeni anayasa süreci siyasi hırsların etnik ve mesebi dürdülerin vesilesi görülemez.

"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ HER TÜRLÜ TARTIŞMANIN DIŞINDADIR"

Anayasa'nın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın dışındadır. İlk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve birlik simgesidir. Anayasa'da imtiyazlı bir zümre yoktur. İlk dört maddede açılacak bir gediğin duracağı yer de yoktur. Devletin milleti Türk milletidir. Buna izin veremeyiz mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. Anayasa'nın ilk dört maddesi ile meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır."