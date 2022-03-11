Bahçeli: Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır

MHP lideri Bahçeli, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesine ilişkin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır'' dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 14:05

Bahçeli: Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Bahçeli'nin Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ettiği ve - arasında barış ikliminin yeşertilmesi mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.

''BARIŞIN VE İSTİKRARIN ÜMİT MASASI''

'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Bahçeli'nin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır, barışın ve istikrarın ümit masasıdır" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

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