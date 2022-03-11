Bahçeli: Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Bahçeli'nin Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ettiği ve Ukrayna-Rusya arasında barış ikliminin yeşertilmesi mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.

''BARIŞIN VE İSTİKRARIN ÜMİT MASASI''



Türkiye'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Bahçeli'nin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır, barışın ve istikrarın ümit masasıdır" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.