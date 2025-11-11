Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderidir

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek.

- Geçmişin kuytularında husumetle fitne kazıları yapan şeytanlaşmış odakların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, artık ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğimdir.

- Kocaeli Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda il genelindeki camilerde Atatürk'ü anma programı mucibinde mevlit okutulmasını şükranla karşılıyor, valimiz ve müftümüzü gönülden tebrik ediyorum.

- Biz ne yapacağını bilen, bu doğrultuda bıçkın bir iradeyle mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız. Nereye gittiğimizi tespit edemezsek, hiç beklenmedik, aklımızdan dahi geçmedik sahillere yara bere içinde çıkmamız kaçınılmazdır. MHP'nin siyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli bir siyaset olarak görülemez.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KADERİ, MİLLETİN KADERİDİR

- Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır.

- Cumhur İttifakı, Türkiye'nin güvenlik kilididir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ölümcül engellerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin önüne geçmeye hiç kimsenin nefesi yetişemeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız.

"İSRAİL'İN OYUNLARINI GÖRÜYORUZ"

- Karabağ'ın inşa çalışmalarının hızla devamını, Güney Kafkasya'da yeşeren barış atmosferini takip ediyor, bundan da bahtiyarlık duyuyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında tesis edilen 8 Ağustos 2025 tarihli Washington mutabakatının ön yargıların kilidini açacağını düşünüyor, atılan adımların sonuç vereceğine inanıyoruz.

- Elbette Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi, kültürel ve stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız etmektedir. Bunu izliyoruz. Zem zem diye takdimi yapılan zehri kimin ürettiğini farkındayız. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına pusu kuran, yan bakan hangi mihrak olursa olsun hasımdır. Bu kapsamda İsrail'in bölgedeki oyunlarını, stratejik manevralarını görmediğimizi hiç kimse zannetmemelidir. Türkiye aktif ve çok boyutlu dış politikası ile küresel devletler kataloğunda öncü rol üstlenmektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

- Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada yeni bir faza geçmektedir. Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı', 'Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye... İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti kesinlikle göremiyorum.

- Ne derlerse desinler terörsüz Türkiye şafağı sökecek. Maskeli yüzlerin, paçamızdan tutmasına müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler bir itiraf etsinler; terör bitsin mi, bitmesin mi? Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken menü mü olalım? İhanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasınlar da öğrenelim.

- Geleceğin yol haritasını, geçmişin tecrübeleriyle çizmekten başka seçeneğimiz yoktur. Ne kadar geçmişe bakarsak, o kadar ileriyi görmemiz mümkündür. Türk milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, diplomatik tehditlere, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Yine de daha huzurlu bir hayat özlemi milli yüreklerde kor gibi durarak alev alacağı zamanı beklemiştir.

- Yaşadığımız ekonomik ve siyasi sorunların iç yüzünü doğru yorumlamak zorundayız. Peşin yargıyla beslenmiş husumetle derinleşmiş değerlendirmelerin bizi bir yere götürmesi imkansızdır. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak öncelikle siyasi partilerin sonra da herkesin sorumluluğudur. Birbirimize düşman muamelesi yaparak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür.

- Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşılmaktadır. Bizim meselemiz Türkiye'nin zirveye tutunmasıdır. Meselemiz vatandır, millettir, 86 milyonun tek yürek olmasıdır.