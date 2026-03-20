Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımlarının atılacağını dile getirdi.

“Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında yeni bir bayram dönemine girmekteyiz.” diye konuşan Bahçeli, “Önümüzdeki dönem, Türkiye için yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır.” dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

“Var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'teki siyasi partilerin ise verimli ve etkin çalışmasıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum.”