Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: Sokak sokak gez de görelim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olmasıyla ilgili Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek provokasyon uyarısında bulundu.

Şehitlere rahmet dileyen Bahçeli, "Türkiyemiz tarihi bir sürecin tam ortasında huzur ve barış menziline doğru hızla yol alırken dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenleri gözardı etmiyoruz." dedi.

Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı.

Sokağa davet tartışması üzerinden Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun?" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE TARİHİ SÜRECİN ORTASINDA"

"6 Temmuz günü aldığımız kara haberle kahrolduk. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında metan gazı zehirlemesine bağlı olarak 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Hepimizi üzüntüye boğan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyor. Halen tedavi gören kahramanlarımızı da acil şifalar temenni ediyoruz. Türkiyemiz tarihi bir sürecin tam ortasında huzur ve barış menziline doğru hızla yol alırken dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenleri gözardı etmiyoruz. Önemli gelişmeler yaşanıyor, tuzaklar bozulacak. Bazı çevrelerin provokasyonunu görüyoruz. Orman yangınlarını istismar edip hayali senaryolar üretmeye kalkışmak utanmazlıktır.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

CHP'li belediyeler rüşvet batağına saplandı. Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. CHP yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir. Çalan, çırpan, milletin kesesini, devletin kasasını boşaltan zihniyetlerin adalet ve hukuk sözleri neyse, suya yazılan yazı odur.

"İDDİANAMELER SÜRATLE HAZIRLANMALI"

Hukuka güvenmeyenlerin orman hukukuna özenmeleri, laçka imalarla, tehlikeli ifadelerle iç barış ve huzur ortamını yıkmanın hesabını yapmaları bir şuursuzluk alameti, bir suçluluk psikolojisidir. İddianameler süratle hazırlanmalıdır. Yargı süreçlerinin uzaması sakıncalıdır.

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E: SOKAK SOKAK GEZ DE GÖRELİM

'Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim, Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz.' demişti Özgür Özel. Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? CHP, Türkiye partisi olma yolundan çıkmıştır.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ARTIK SADECE BİR ZAMAN MESELESİDİR"



PKK'nın silah bırakması artık sadece bir zaman meselesidir. Bizi tanımayanların bir zamanlar içimize sızıp kapalı devre faaliyet içinde olanların bugün bize ne Türklük ne ülkücülük hakkında ahkam kesmeyeceğini ifade etmek isterim. Herkes baksın işine çevirsin dümenlerini oynasınlar kağıttan kaplan yöntemlerini. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir."