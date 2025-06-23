Bahçeli, beş ay sonra grup toplantısında konuşacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık beş ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuşacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayı başında kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından ara verilen grup toplantılarına yarın devam edecek.
MHP TBMM Grubu sosyal medya hesabında üzerinde, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan ve "MHP grup toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü saat 10.45'te yapılacaktır." notu yer alan paylaşımda bulunuldu.
Öte yandan Bahçeli, son grup toplantısını 28 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti.
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