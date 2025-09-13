Bahçeli boks eldivenini giydi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon boksör olan Avni Yıldırım'ı kabul etti. Bahçeli, ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafında boks eldiveni ile poz verdi.
Şampiyon boksör olan Avni Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Yönter paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadesine yer verdi.
Ziyaretin ardından MHP lideri Bahçeli, üzerinde 3 hilal bulunan boks eldivenleri ile poz verdi.
- Etiketler :
- Boks
- Devlet Bahçeli
- Mhp