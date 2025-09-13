Bahçeli boks eldivenini giydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon boksör olan Avni Yıldırım'ı kabul etti. Bahçeli, ziyaret sonrası çekilen hatıra fotoğrafında boks eldiveni ile poz verdi.

Bahçeli boks eldivenini giydi

Şampiyon boksör olan Avni Yıldırım,  Genel Başkanı 'yi ziyaret etti. 

Ziyarete ilişkin, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Yönter paylaşımında, "Dünya Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadesine yer verdi.

Ziyaretin ardından MHP lideri Bahçeli, üzerinde 3 hilal bulunan boks eldivenleri ile poz verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...