Bahçeli: Bu seçimde huzurla husumet arasında tercih yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarına Aydın'da devam etti.



14 Mayıs seçimlerinin demokrasi ve siyasi tarihin kilit taşı olduğunu vurgulan Bahçeli, "Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır." dedi.

Millet İttitfakı'nı terör örgütleriyle yan yana olmakla suçlayan MHP Lideri, "Teröristler CHP ve İYİ Parti'yle yanak yanağıdır. Bugüne kadar hiçbir Parti başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerim böyle bir akıl tutulmamasına izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ikinci durağı Muğla oldu.



Bahçeli, kendisini dinleyen seçmene "sandığa sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Bahçeli şunları söyledi:

"Yurt içinde ve yurdışındaki vatndaşlarıma sesleniyoırum mutlaka sandığa gidiniz. Sandığa sahip çıkmazsanız Türkiye'yi ateşe atacaklar."