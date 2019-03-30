MHP Genel Başakın Devlet Bahçeli Ankara'da konuşuyor.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Bu sistemin devamı mecburidir çünkü etrafımız ateşle doludur. Bunu aşabilmek için güçlü irade hızlı karar verecek güç gereklidir.
Ana gaye kalıcı istikrar sağlayıcı olması isteğidir. Cumhur İttifakı 31 Mart gecesi cumhurbaşkanlığı sistemine ikinci bir güç verecektir.
İttifakların ruhuna iyi bakmak lazım. Bu seçimler ihmal edilmemelidir. Dağda yok ettiklerinizi, belediyelerde göreve getiremezsiniz.