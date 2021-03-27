Bahçeli: Cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Güney, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki cami saldırısına sert tepki gösterdi.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır.

Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.''