Bahçeli: Çerçeve yasaya destek verilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

“BU MESELE SİYASET ÜSTÜ BİR KONU OLARAK GÖRÜLMELİ”

Bahçeli “Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek, tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir." dedi.

Türkgün gazetesine konuşan MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız."

Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için “Gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk.” dedi. MHP lideri Bahçeli, sürecin ortak aklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.

"TERÖRÜ KÖKTEN BİTİRME AŞAMASINA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Bahçeli şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih, her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız." ifadesini de kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: İNŞALLAH ORTAK İMZAYLA GELECEK HAFTA MECLİS'E GELECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da, dün Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençler ve velilerle bir araya gelmişti.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değinerek şunları söylemişti :

"Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız.

Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak, bundan sonra memleketimizin her yeri barışla kardeşlikle üretimle teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."