Bahçeli, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü
17.06.2026 17:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü .
CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini açıkladı.
Tanrıkulu, “Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim" ifadelerini kullandı.
Tanrukulu, Bahçeli'ye kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini söyledi.