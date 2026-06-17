Bahçeli, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü

CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ziyaret ettiğini açıkladı.

Tanrıkulu, “Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt Meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim" ifadelerini kullandı.



Tanrukulu, Bahçeli'ye kabulü ve gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini söyledi.