Bahçeli: CHP'nin HDP geri adımı stratejiktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bursa'da düzenlenen mitinginde konuştu. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla başlayan tartışma Bahçeli'nin de gündemiydeydi. Bahçeli, ''CHP'nin geri adımı bütünüyle stratejiktir'' dedi.

Haberler 11.09.2022 - 19:29

Bahçeli: CHP'nin HDP geri adımı stratejiktir

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HDP'ye bakanlık açıklamasına Akşener'den cevap

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, partisinin ''Aday Belli Karar Net'' mitinginde açıklamalarda bulundu. 

Bahçeli, geçen hafta Sivas'ta başlattığı seçim mitinglerine Bursa'da devam etti.

Bahçeli'nin gündeminde 6'lı masa ve HDP'ye bakanlık iddaları vardı. Bahçeli, "HDP'ye bakanlık vermek demek teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir" dedi. MHP lideri, Yunanistan'a da çok sert tepki göstererek "Sabrımızı zorlamasınlar" diye çıkıştı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''Sivas'taki açık hava toplantımız muazzamdı. Bundan sebepli birilerinin uykusu kaçtı. MHP'yi küçük görenlerin cesareti varsa Sivas'tan sonra gelip Bursa'ya baksın.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A’dan Z’ye ’dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa’da diye endişeye kapılsın. 

Kim hangi oyunu oynarsa oynasın ayrılmayacağız. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Cumhur'un muhteşem zaferine birlikte omuz gereceğiz. İstikrar sürsün, büyüsün inancındayız. Adayımız Erdoğan'dır. Hep birlikte Türkiye'yiz. 

HDP'YE BAKANLIK AÇIKLAMASI

Altılı masa çatlamış, patlamış ve batağa sağlanmıştır. Kılıçdaroğlu 'inadına beraberiz' demek zorunda kalmıştır. Beraberlik inatla değil inaçla olur. HDP'ye bakanlık açıklaması sonrası CHP'nin geri adımı bütünüyle stratejiktir. 

HDP'ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.

Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler.

Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşü sağlanmalıdır.

YUNANİSTAN'A TEPKİ 

Yunanistan sabrımızı taşırmasın. Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir.

Enflasyon çıktığı gibi inecektir. 

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