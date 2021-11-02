Bahçeli: CHP'nin kimlere hizmet ettiğini ifşa edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugünden itibaren yeni görevlendirmeler yapıyorum. CHP'nin kaynağından nasıl koptuğunu, kimlere hizmet ettiğini ağır kusurlu siyasetini halkımıza ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum. CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde anlayacağız.

Edirne'den Diyarbakır'a İzmir'den Hakkari'ye Tunceli'den Balıkesir'e ülkülerimizi taşıyacağız hedeflerimizi anlatacağız, her yerde bulunacağız. MHP olarak tarlaya kazınmış izlerdeyiz, işleyen tezgahlardayız Tükiye'nin şahdamarıyız. Oyalanacak vakit yok, bizi durdurmaya güçleri yetmeyecek. Cumhur ittifakı coşkuyla mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'yi geleceğe taşımak en büyük gayemiz."

Paris Anlaşmazı iklim değişikliği konusunda bağlayıcı nitelikte bir anlaşmadır. Türkiye'de bu anlaşmaya imza atmıştır. TBMM'de onay süreci tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Sera gazı salımının azaltılması ve küresel ısınmayı yüzde 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanı G-20'de verimli temaslar kurdu. ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakika görüşmesi bizim için değerlidir. Diyalogların artırılması herkesin çıkarına uygundur. Ortak Bundan sonra kimin samimi kimin maskeli olduğu gün yüzüne çıkacaktır. Müttefiklik lafta kalacak, zirve toplantılarında hatırlanacak değildir.

"ROMA'DA BAŞIMIZ EĞİLSE CHP MUTLU OLURDU"

Türkiye'yi küçük görenlerin bizden bir şey olmaz diyenlerin kanında bir bozukluk ya da karakterinde bir bodurluk vardır. Roma'da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. ABD yönetimi bilmiyorsa söyleyeyim Türkiye insan haklarına onlardan çok daha fazla saygılıdır. S-400 konusu egemenlik sınırlarımız içerisindedir. Kimsenin istikamet çizme girişimi cevapsız bırakılmayacaktır.

"TÜRKİYE'YE MUHABBET BESLEMİYORLAR"

Şu andaki yönetim Türkiye'ye muhabbet beslemiyor. ABD'nin fiili ortak olarak seçtiği terör örgütleri bumerang gibidir, gün gelince tutan eli de yaralayacaktır.



"CHP İLE HDP EL ELE"

Türkiye teröre karşı savunmada değil taarruzdadır. Bu kanlı sayfa kapatılmalı, eşkiyanın fermanı yırtılıp atılmalıdır. Bunu yapacak güç bizde vardır. Tezkere TBMM'de kabul edilmiştir. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı her türlü tedbiri alması hakkıdır. CHP ve HDP tezkereye hayır demiştir. CHP, HDP ile el ele tutuşarak terörle mücadelenin devamına ihanetin tepelenmesine hayır demiştir.

"BUGÜN NEDEN İSTİSMAR EDİLİYOR"

Tezkere reddedilmiş olsa Türkiye geri çekilecek güney cephemiz terör örgütlerinin eline geçecekti. Bu olup bitenler zillet değil midir? CHP tezkereye hayır PKK'ya evet demiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhuna hayır bölücülüğe evet demiştir. Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yollarını tümden kapatmıştır, geçmiş olsun sana. Kılıçdaroğlu yabancı askerler Türkiye'ye geliyor diyor. Aynı ifadeler diğer tezkere metinlerinde de yer almıştır. Geride kalan 2 tezkerede sorun olmayan iki ifade bugün neden istismar ediliyor. Çünkü HDP'nin dayatmasına CHP boyun eğmiştir."

