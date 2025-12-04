Bahçeli: CHP'ye arınma çağrısı doğrudur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkgün gazetesindeki röportaj serisi bugün de sürdü.

"CHP'YE ARINMA ÇAĞRISI DOĞRUDUR"

Röportajında Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştiren ve partinin tarihin yanlış yerinde durduğunu vurgulayan MHP lideri Bahçeli, “CHP yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır.” dedi.

KILIÇDAROĞLU ARINMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında "Milletimize..." başlıklı bir video yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiaları ile yol alınamayacağını belirterek CHP'nin bu iddialardan arınması ve yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Partinin İmralı'ya giden heyete katılmamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir." demişti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bahçeli, Terörsüz Türkiye'de son düzlüğe girildiğini de söyleyip “Yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM’de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum.” dedi.

"PAPA ZİYARETİ GİZLİ PROPAGANDA"

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini de eleştiren MHP lideri Bahçeli, şova dayalı dini ve tarihi ritüellerin Türk milletini rahatsız ettiğini söyledi.

Bahçeli, "Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok. Gizli propagandaya ve kapalı mesajlara itirazımız var. Bin 700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız." ifadelerini kullandı