MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Cumhur İttifakı''nın yerel seçimde, en az yüzde 52 ve üstü oy alacağını belirtti.



Sabah Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, ''Cumhur İttifakı''nın önemine değindi. ''Cumhur İttifakı''nın devlet ve milletin bekası için zorunlu olduğunu kaydeden Bahçeli, ittifakın hedefinin Türk milletinin istiklal ve istikbalini korumak, geleceğin güçlü Türkiye'sini kurmak olduğunu söyledi.

''Cumhur İttifakı''nın 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendireceğini vurgulayan MHP lideri, "Cumhur İttifakı' tarihin akışını değiştirecek" diye konuştu.

MHP lideri, 31 Mart yerel seçimleri formülünü X, Y, Z harfleriyle anlattı:



"31 Mart seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' X+Y=Z formülü ile zillet ittifakını alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y=Z. Yani 'Cumhur İttifakı', yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü zillet ittifakını yenecektir. Yani; biz 'Cumhur İttifakı' olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak zillet ittifakının oyununu bozacağız."

Bahçeli, devamında bu formülü biraz daha açtı:



"Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran genel seçimlerinde 3 büyükşehirde (Ankara, İstanbul- İzmir) aldığı oy 7 milyon 729 bin, zillet ittifakının toplam oyu ise 6 milyon 347 bin, yani arada 1 milyon 382 bin fark var. 24 Haziran seçimlerinde 30 büyükşehirde 'Cumhur İttifakı'nın aldığı oy da 20 milyon 401 bin iken, zillet ittifakının aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış. Aradaki fark 6 milyon 500 bin. Geriye kalan 51 ilde 'Cumhur İttifakı' 2 milyon 700 bin oy alırken, zillet ittifakı 1 milyonlarda kalmış. Yani bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, zillet ittifakının nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."