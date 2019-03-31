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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının da en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız hür iradeleri ile oylarını kullanmışlardır. Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız açıktır. 31 Mart seçimleri genel olarak sakin ve huzurlu geçmiştir. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgadan derin üzüntü duyduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır. Artık seçim geride kalmıştır. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak cetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar, bu seçimlerde kaybetmiştir Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller, milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır. Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir, kaos diline müsade etmemiştir. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Parti olarak milletimizin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır.

Bugün için basın yoluyla kamuoyuna intikal etmiş olan bilgiler ışığında Adana ve Mersin'i kazanmadığımız ifade edilmektedir. Sonuçlar tam netleşmememiştir. Türkiye'de daha evvelden HDP'nin aday çıkartmadığı illerde bugün CHP ve İYİ Parti'nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. Yakinen takip ediyoruz.''

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI