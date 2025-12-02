Bahçeli: "Darbe iddiaları fasa fisodur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'nin, “Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?”, “Kimler bu süreci sabote etmek istiyor?”, “KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıtı ne oldu?”, “Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorularını yanıtladı.

Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan tarafından, söylendiği iddia edilen “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” yorumuna, "Darbe iddiaları faso fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez." değerlendirmesini yaptı.

“OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR”

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, “Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” dedi.