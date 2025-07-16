Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ankara'da bugün önemli görüşmeler vardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da yer aldı.
Görüşmede, DEM Parti heyetinde DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'da bulundu.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Buldan, önemli bir görüşme daha yaptıklarını belirterek, kendilerini kabul ettiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. 'İstişareye, ortak bir tutuma ihtiyaç var' kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla her aşamada Sayın Bahçeli'yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin, bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için elimizden gelen her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."
BAHÇELİ'DEN GÜLDÜREN YANIT
Gazeteciler Bahçeli'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmasını istedi. MHP lideri bu talebe "Ben ahrazım biliyorsunuz." şeklinde esprili bir dille yanıt verdi.
HEYET BAKAN TUNÇ İLE DE GÖRÜŞTÜ
DEM heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da bir araya geldi. Süreç kapsamında hayata geçrilebilecek yasal adımlar görüşüldü.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk." dedi.
Bakan Tunç, "Sürecin hassasiyetle yürütülerek Terörsüz Türkiye hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz." ifadelerini de kullandı.
DEM heyeti de süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.
Sürece dair görüşmeler devam edecek. DEM Parti İmralı Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.
Heyetin ardından bir İmralı ziyareti de planlanıyor.
KOMİSYON İÇİN İLK ADIM ATILACAK
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya gelecek.
Kurtulmuş'un bu hafta içerisinde, Meclis'te kurulacak komisyon için ilk adımı atması da bekleniyor.
Siyasi partilere, komisyonda görevlendirilecek isimleri belirlemeleri için yazı gönderilecek.
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