Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Buldan, önemli bir görüşme daha yaptıklarını belirterek, kendilerini kabul ettiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. 'İstişareye, ortak bir tutuma ihtiyaç var' kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla her aşamada Sayın Bahçeli'yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin, bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için elimizden gelen her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."