Bahçeli: DEM Parti ve İmralı görüşmesinin sağlanmasında fayda var

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği öğrenildi. Açıklama DEM Parti’nin üst düzey bir isminden geldi.



Ziyareti partinin deneyimli siyasetçilerinden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAHÇELİ'DEN YENİ AÇIKLAMA



DEM Parti ile İmralı arasında görüşme yapılması çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yeni bir açıklama geldi.



Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Görüşme bizi memnun eder" dedi.

"Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok" diyen Bahçeli, "Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025 yılına giriyoruz. Ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye' diye. O bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder" diye konuştu.



Bahçeli, "Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" ifadesini de kullandı.



NE OLMUŞTU?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de yaptığı çağrıda, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." ifadesini kullanmıştı.



Bu kapsamda Öcalan'ın umut hakkını kullanmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılabileceğini de söylemişti.



Bahçeli, bu çağrısından kısa bir süre sonra ise DEM Parti ile İmralı arasında yüz yüze temas sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

