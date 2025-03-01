Bahçeli DEM Partiyi aradı: "Ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz"

Bakırhan, Öcalan’ın çağrısının okunmasından bir dakika sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kendisini aradığını açıkladı.Tuncer Bakırhan, Medya Haber TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu ayrıntıyı paylaştı.

Öcalan’ın, Bahçeli’nin çıkışını önemsediğini aktaran Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrısından sonra rolünü oynayabileceğini söyledi” bilgisini paylaştı.

Bakırhan, Bahçeli’nin “Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz” dediğini aktardı.

Bahçeli’nin kendisini tebrik ettiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti: “ Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi.”