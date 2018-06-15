MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da kıldığı bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele kapsamında Kandil’e yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili düşünceleri sorulan Bahçeli, "Biz yıllardır Kandil'e bayrak dikmenin gerekliliğini vurguluyoruz, inşallah o bayrak dikilecektir diye umuyorum" derken, af çağrısıyla ilgili soru yönelten gazeteciye, "35 kişiyle bayram öncesi affı çıkaracak kadar bir gücümüzün olduğuna inanıyor musun sen" dedi.

"Seçim beyannamemizde af var." diye ekleyen Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş’ı işaret ederek tutukluların aday olmaması yönünde bir düzenlemeden söz etmesi soruldu. MHP liderinin yanıtı şöyleydi:

"Sayın Cumhurbaşkanı adayların belirlenmesi konusunda hem siyasi iktidarın hem de toplumun hoşgörüsünün istismar edildiği kanaatiyle bu değerlendirmeyi yapıyor, ben de katılıyorum. HDP bir siyasi kurum olarak bir aday çıkarma ihtiyacı güdüyorsa, Selahahtin Demirtaş’tan başka HDP’de adam mı yoktu. Tutuklular içerisinde bula bula onu mu buldular. Halkın arasında aktif siyaset yapan şahsiyetler var. İçlerinden bir tanesi aday gösterilebilirdi. Tutuklu veya hükümlü olmazdı. 53 kişinin katline sebebiyet veren söylemlerde bulunmayan biri olabilirdi. Ama her şeyi yokuşa sürme... Türkiye’de demokrasinin ölçüsü, Selahattin Demirtaş’ın salıverilerek seçim propagandası yapması değildir.



Geçmişte bir şeye dikkat çekmiştim ve o kanaatimi muhafaza ediyorum. Ülkü ve ülkü sevdası olan sayın Kürşat Yılmaz ve Alaattin Çakıcı tutuklu ve hükümlüler. Eğer bu hareket, 100 bin imza ile bunları dışarıya salıvermeyi düşünmüş olsa, iki değil cezaevindeki bütün ülküdaşlarımız için imza toplar. Siz Demirtaş’ın aday olmak sebebiyle dışarıya salıverilmesini istiyorsanız, biz de bu ülkeye hizmette bulunduğunu bildiğimiz arkadaşların dışarıya çıkması için adım atabilirdik..."