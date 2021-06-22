Bahçeli: Deniz Poyraz, PKK'nın kırsal katılım sorumlusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamasına tepki göstererek ''CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu bize göre potansiyel bir ayrımcılığın, devlet içinde başka devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın bir diğer şeklidir'' dedi.

''HDP, HİÇBİR AD ALTINDA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMALI''

MHP lideri, AYM'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etmesiyle ilgili ise HDP'nin hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılması gerektiğini de söyledi.

''PROVOKASYON VE KOMPLO''



HDP'nin İzmir il binasındaki saldırıya da değinen MHP lideri, ''Hunhar saldırı ve suikast elbette alçak bir komplo, şiddetli bir provokasyon olarak değerlendirilmelidir'' diye konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''MHP, özellikle uzlaşma kültürüne sahip olmayan siyasi partilerin toplumsal huzursuzluğu derinleştirdiğine inanmaktadır. Türkiye'nin bahtı açıktır. Amacı ülkeye ve millete hizmet olan sitasetin ahlaki değerlerle bezenmesi bize göre bir mecburiyettir.

''CHP'Lİ BELEDİYELER ÖZERK BİR YÖNETİM DEĞİLDİR''

Kılıçdaroğlu geçmiş beyanları ile ters düşmüştür. Kılıçdaroğlu'nun ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini dillendirmiştir. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Bu bize göre potansiyel bir ayrımcılığın devlet içinde başka devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın bir diğer şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir tablo yok. Sorun yok demiyoruz, CHP'nin anlattığı gibi bir tablo yok.

''ACABA TERÖRİST DEMİRTAŞ, KARAYILAN, KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTU MUDUR?''

Kılıçdaroğlu, 5 CHP'li belediyenin 13 bin sanatçıya yardım yaptığını da söylemiş. Bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere Türkiye muhaliflerine belediye bütçeleri peşkeş çekilmiş midir? Birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKP-C'nin sıralamadaki yeri neresidir? Acaba terörist Demirtaş, Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Muharrem İnce hala dost kabul edilmekte midir?

''KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYEM ZEKİ MÜREN'İN 'ESKİ DOSTLAR' ŞARKISINI DİNLEMESİ''

Kılıçdaroğlu'na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine Zeki Müren'in 'Eski Dostlar' isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır. Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostların çok iyi biliriz. Biz milletle kucaklaşacağız. Demokraside iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Kılıçdaroğlu dost desin biz millet diyeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE



PKK terörü bir amaç değil, bir araçtır. PKK terörünün arkasında Türkiye ile hesabı olanlar var. Türkiye, PKK'nın arkasındaki küresel aktörleri muhataplarının yüzüne vurmuştur. HDP bu oyunda asıl bir faildir. Parti görünümlü bu bölücü odağın kumanda odası zalimlerin kontrolündedir.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı yoktur. AYM'nin davayı dün itibariyle kabul etmesi hayırlı bir gelişmedir. Eğer hukuk varsa terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu kimin yanındadır tarafındadır? HDP, Türk demokrasisine biçilmiş kefendir.



Kılıçdaroğlu, 'Demokrasilerde parti kapatmak yanlış' diyor. Kuşkusuz halt ediyor, bölücülüğün avukatlığına utanmadan soyunuyor. HDP parti marti değildir. Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez. HDP'nin Türk demokrasisine biçilmiş kefen, döşenmiş mayındır. HDP, kapatılmalıdır. Boğaza nazır şatafatlı mekanlarda, sıcak kum üzerinde magazinleşmiş hayatlarının derinliğine sinmiş, demlene demlene demokrasi edebiyatı yapanlara dünya çok güzeldir. Lüks otellerin lobilerinde, 'Bu kadar oy alan parti kapatılır mı' ahkamı kesenlerin yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarındadır. Salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı'da, Nişantaşı'nda nasıl caka satıyorlarsa, buyursunlar bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler. Ailelerinden birisi teröre kurban gitseydi yine böyle konuşmaya yürekleri el verecek miydi?

TÜSİAD'A TEPKİ

TÜSİAD son dönemlerde hukuk devleti ile bağdaşmayacak karanlık ilişki ağlarından muzdarip olunduğunu ileri sürmüştür. Türkiye bir hukuk devletidir. TÜSİAD'ın dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine saygı ve riayeti paradan daha önemli bir şeref meselesidir.

HDP BİNASINDAKİ SİLAHLI SALDIRI

İzmir HDP binasına yapılan hunhar saldırı ve suikast elbette alçak bir komplo, şiddetli bir provokasyon olarak değerlendirilmelidir. İzmir HDP il binasına yapılan saldırı süreci başka bir noktaya taşımıştır. Saldırganın tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta planlı bir toplantı iptal edilmiştir. Ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine, yardım amacıyla kızı gelmiştir. Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı çay ve domates zeytin propaganda olarak kullanılmıştır. Katilin bozkurt işareti fotoğrafı hazır bekletiliyormuş gibi servis edilmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Kılıçdaroğlu'nun aklı başında mıdır? Haydut devlet nedir. Hangi cüretle böyle konuşabilmiştir?

''DENİZ POYRAZ PKK'NIN KIRSAL KATILIM SORUMLUSU''

Türk devleti egemen ve haysiyet sahibi devlettir katil ithamları soysuzluktur. Deniz Poyraz PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir, örgütün hain emellerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir. Suçsuz günahsız Aybüke öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz?''