Bahçeli'den sel açıklaması: Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İstanbul 'da can kayıplarına ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağışların ardından yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, sel ve su baskınlarının kentte günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, ilgili bakanlıklar ile kamu kurumlarının müdahale ve koordinasyon çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye 'nin geçmişte birçok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SAHADADIR"

Afetin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir."

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyen Bahçeli, arama kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve sahada görev yapan kamu personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi.