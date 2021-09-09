Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı doğru yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adli yılın başlaması ve yeni Yargıtay binasının açılışı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı'nın doğru yaptığını söyleyen Bahçeli, Erbaş'a desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Açılış sonrasında gelen tepkileri ‘’tam manasıyla ilkellik’’ olarak tanımlayan Bahçeli, ‘’Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Açılışta yapılan duaya ‘’şeriat çığlığı’’, ‘’anayasal suç’’, ‘’Taliban’la aynı şey isteniyor’’ diyerek tepki gösterenlerin ‘’faşist ve despotik siyasi angajmanların kölesi’’ olduklarını belirten Bahçeli, "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir. Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir" dedi.



MHP Lideri, CHP'ye yönelik olarak ‘’Barzani lobisine dönüşen, PKK’nın arabuluculuğuna soyunan CHP’nin, girdiği zillet tünelinin tesirinden bir nebze de olsa uzaklaşıp milli ve manevi değerlerimize saygı duyması samimi tavsiyemizdir" açıklaması yaptı.