Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı’nın hedef alınması dinimize vahim bir saldırıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesine ve gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Olağanüstü bir krizin nasıl yönetileceği, Covid-19 kuşatmasının nasıl ve hangi stratejik mülahazalarla yarılacağı elbette vatanseverlik duygusuyla ve millete hizmet aşkıyla ispatlanmaktadır.

''SAĞLIK ALT YAPIMIZIN GÜÇLÜ OLMASI BAZI GAFİLLERİ HUZURSUZLUĞA SEVK ETMEKTEDİR''



Türkiye’nin salgına yenilmesini, acıklı ve aciz durumlara düşmesini bekleyen, dileyen, hatta bu maksatla inceden inceye faaliyette bulunan çevrelerin varlığı da esef ve hayret verici seviyelerdedir. Sağlık alt yapımızın güçlü, bu alandaki yönetim anlayışının güven verici olması bazı gafilleri rahatsızlığa ve huzursuzluğa sevk etmektedir.

''HİÇ KİMSE MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMA KÜSTAHLIĞINA HEVES ETMEMELİDİR''

Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir.

''MHP, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN MANEVİ BİR GERÇEK OLAN SÖZLERİNE İŞTİRAK ETMEKTEDİR''

Asıl nefret dili, asıl ilkel ve çağın gerisinde kalmış üslup aynısıyla sözü edilen baroların ruhuna yuvalanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Diyanet İşleri Başkanı’nın malum ve gündeme gelen, aynı zamanda manevi bir gerçek olan sözlerine aynen iştirak etmektedir.''