Bahçeli: Doktorlarımızın boykotu gayrimeşru bir eylem

MHP lideri Bahçeli, Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası alınan iki günlük boykot kararı için "Gayrimeşru bir eylem" değerlendirmesini yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 12:02

Bahçeli: Doktorlarımızın boykotu gayrimeşru bir eylem

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MHP Genel Başkanı , Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine değindi. 

"Bayramı karşılamaya hazırlanırken Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını ön şartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum."

TBB'YE TEPKİ

Karakaya'nın ölümü sonrası yapılan protestolara ise tepki gösteren MHP lideri, " düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın 2 gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

Bahçeli şöyle devam etti:

"Geçmişte PKK’nın şehit ettiği doktor, ebe ve hemşirelerimize sesi çıkmayan, bölücü terör örgütüne tepki göstermeyen Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık sistemimizi kundaklama, doktorlarımızı istismar ve tedavi süreçlerini aksatma girişimi rezalettir, art niyetliliktir. Kardeşliğimizi kurban etmeye çalışanlara, iç barış ve huzur ortamımızı yağmalamaya heveslenenlere kurban ibadetinin vakar ve asaletiyle cevap vermek, aynı zamanda habis amaçlarına engel olmak hakkımızdır ve milli haysiyetimizin gereğidir."

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