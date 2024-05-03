Bahçeli: Emek nedir bilmeyen başıbozuk güruhun vandallığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanılan olayları "başıbozuk gürühün vandallığı" olarak değerlendirdi.

Bahçeli: Emek nedir bilmeyen başıbozuk güruhun vandallığı
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Genel Başkanı , 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bahçeli, "Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan; yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmıyor." dedi.

"Türk milliyetçilerinin tam 80 yıl evvel kanuni sınırlar içinde, fikir ve demokrasi namusuna riayet ederek yaptıkları gösteriler hala takdir ve tazimle hatırlanmaktadır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türk milliyetçiliği, Cumhuriyeti’nin kurucu fikriyatı, Türk milletinin kurtuluş ilhamı, aynı zamanda var oluş iradesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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