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"Bahçeli entübe edildi" iddiası: Can Ataklı hakkında soruşturma

Gazeteci Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti. Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

"Bahçeli entübe edildi" iddiası: Can Ataklı hakkında soruşturma
Can Ataklı kimdir? Gazeteci Can Ataklı'nın hayatı

Can Ataklı kimdir? Gazeteci Can Ataklı'nın hayatı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında harekete geçti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

DMM, Devlet Bahçeli'yle ilgili entübe iddialarını yalanladı

DMM, Devlet Bahçeli'yle ilgili entübe iddialarını yalanladı

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