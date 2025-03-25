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"Bahçeli entübe edildi" iddiası: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Bahçeli entübe edildi" iddiası: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan " entübe edildi." iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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