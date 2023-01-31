Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığı bal gibi anayasaya uygun

6'lı masanın 11. toplantısında "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı Haberi Görüntüle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

''Millet İttifakı''nın dün açıklanan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni eleştiren Bahçeli, ''Göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yapılan tartışmalara da tepki gösteren MHP lideri, ''Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur.'' ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİMİZİ HERKES BİLMELİ''

''MHP'ye kement takmak hiçbir alçağın harcı değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın MHP içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi kabul etmez etmeyecektir. MHP aslını inkar etmez etmeyecektir.

''HEPSİNE BİRDEN MEYDAN OKUYORUM''



Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan ahmaklara asalaklara arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz.

''AÇIK HESAP 14 MAYIS'TA SANDIKTA GÖRÜLECEK''

Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun. Damarımıza basanlarla kurumsal kimliğimize organize şekilde saldırı yapanlarla hesaplaşacağız, gözlerinin içine baka baka hukukun imkanlarını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbetle buluşturacağız.

''HENÜZ YENİ BAŞLIYORUZ, ALAYINIZI BİRDEN ÇILGINA DÖNDÜRECEĞİZ''



Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. Aziz milletim sıra sende, yetki sende ruhsat sende. Zillet ittifakını sandığa gömmek için aziz milletim sıra sende. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir.



''SAYIN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI BAL GİBİ ANAYASAYA UYGUNDUR''

Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yetki ve sorumlulukları ile sadece bir dönem seçilmiştir. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci dönem adaylığı tartışmasızdır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türk milletinin adayıdır. Karşı çıkanlar küresel güçlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. Söz sıra milletindir. Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile uğraşmasın. FETÖ'nün PKK'nın sırtını sıvazlayan ip başkanı kendi işine baksın bizim adayımız belli Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. Sabrımızı zorlamasınlar konuşursak derinden hiç kimse hiçbirisi kalkamaz yerinden.

6'LI MASAYA MUTABAKAT METNİ ELEŞTİRİSİ

13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kura ile adaylarını tespit etmeleri de bir seçecek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekmek suretiyle adayını çıkarabilirler. O piti piti karamela sebeti tekerlemesi ile de adaylarını bulabilirler. Dün açıklanan mutabakat metni göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir. Ucube bir dayatmadır.''

