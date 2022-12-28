Bahçeli: Evlerinde doğalgaz kesilsin

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti.

Karadeniz doğalgaz rezervi son keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu gelişmeden sevinç duyduğunu belirterek ''Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır'' ifadesine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz için "Bu yalana gerçekten inanan var mı?" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a da tepki gösterdi.



Bahçeli, "CHP'nin bir Grup Başkanvekili, doğalgaz keşfiyle ilgili demiş ki: 'Bu yalana inanan var mı?' Halbuki yalancı kendisidir" dedi.

''KEŞFE 'YALAN' DİYENİN BU KAZANIMDAN İSTİFADEYE HAKKI YOK''

Doğalgaz keşfine inanmayanların, bundan istifade etmemesi gerektiğini de savunan Bahçeli, "Evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır" ifadelerini kullandı.



Bahçeli, "Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?" mesajını da paylaştı.