Bahçeli, "Fikrimin İnce Gülü" ile Atatürk'ü andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan "Fikrimin İnce Gülü" eşliğinde klasik otomobiliyle turu attı.

Bahçeli, "Fikrimin İnce Gülü" ile Atatürk'ü andı

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Genel Başkanı , eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı. Bahçeli, aracında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan "Fikrimin İnce Gülü" şarkısını dinledi.

Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan "Fikrimin İnce Gülü" ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.

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