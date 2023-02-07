Bahçeli: Gün bir olma, kenetlenme ve kucaklaşma günüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ''Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür.'' dedi.

Bahçeli: Gün bir olma, kenetlenme ve kucaklaşma günüdür
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Genel Başkanı , merkezli iki büyük depreme ilişkin ilk açıklamasını partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptı.

10 ili vuran iki büyük deprem nedeniyle üzüntüsünü dile getirip, sağduyu çağrısı yapan Bahçeli, şöyle konuştu:

''Büyük bir acımız var. Gün sen-ben ayrımı ile yersiz polemiklerle vakit kaybedecek gün değildir. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Felaketler karşısında sergilenecek sağduyu, sosyal siyasal ve ekonomik noarmalleşmenin ön şartıdır. Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız.''

Teşkilatına da seslenen Bahçeli, arama-kurtarma çalışmalarında görev alınmasını istedi.

Bahçeli, deprem nedeniyle MHP'nin hafta sonu Çankırı'da yapılması planlanan mitinginin ileri bir tarihe ertelendiğini de söyledi.

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